Около 1000 человек застряли на склоне Эвереста из-за метели

Согласно сообщению Jimu News, сотни местных жителей и спасательных команд были направлены на помощь в расчистке от снега, который блокировал доступ к расположенному на высоте более 4900 м району. Известно, что некоторых туристов уже эвакуировали. Туристическая компания округа Тингри в Тибете ранее сообщила, что продажа билетов и вход в живописную зону Эвереста приостановлены.