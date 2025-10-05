Около 1000 человек застряли на склоне Эвереста из-за метели
Почти 1000 человек оказались в ловушке на тибетском склоне Эвереста из-за метели, проводятся работы по расчистке доступа к кемпингам, пишет Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.
Согласно сообщению Jimu News, сотни местных жителей и спасательных команд были направлены на помощь в расчистке от снега, который блокировал доступ к расположенному на высоте более 4900 м району. Известно, что некоторых туристов уже эвакуировали. Туристическая компания округа Тингри в Тибете ранее сообщила, что продажа билетов и вход в живописную зону Эвереста приостановлены.
В эти выходные проливные дожди в Непале унесли жизни как минимум 47 человек, передавал Reuters со ссылкой на официальные лица. Осадки спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые перекрыли дороги, смыли мосты и привели к жертвам. В результате оползней только в районе Илам на востоке страны погибли 35 человек.