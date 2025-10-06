Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования иммунитета

Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования иммунитетаОткрытие ученых может повысить эффективность лечения рака
Нобелевскую премию 2025 г. по физиологии и медицине присудили ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.
Ученые «совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы», сообщил Нобелевский комитет. Брунков, Рамсделл и Сакагучи заложили основу для нового направления исследований.
Они идентифицировали регуляторные Т-клетки, которые являются защитниками иммунной системы. Эти открытия привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас находятся в стадии клинических испытаний. Они сделают возможным излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений после трансплантации стволовых клеток.
В 2024 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские ученые Виктор Амброс и Гэрри Равкан за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.
В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по физике планируется огласить 7 октября, по химии – 8 октября, по литературе – 9 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 10 октября, а лауреата премии по экономическим наукам – 13 октября.