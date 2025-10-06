Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования иммунитета

Они идентифицировали регуляторные Т-клетки, которые являются защитниками иммунной системы. Эти открытия привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас находятся в стадии клинических испытаний. Они сделают возможным излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений после трансплантации стволовых клеток.