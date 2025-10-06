Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования иммунитета

Открытие ученых может повысить эффективность лечения рака
Ведомости

Нобелевскую премию 2025 г. по физиологии и медицине присудили ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.

Ученые «совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы», сообщил Нобелевский комитет. Брунков, Рамсделл и Сакагучи заложили основу для нового направления исследований.

Они идентифицировали регуляторные Т-клетки, которые являются защитниками иммунной системы. Эти открытия привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас находятся в стадии клинических испытаний. Они сделают возможным излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений после трансплантации стволовых клеток.

В 2024 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские ученые Виктор Амброс и Гэрри Равкан за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по физике планируется огласить 7 октября, по химии – 8 октября, по литературе – 9 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 10 октября, а лауреата премии по экономическим наукам – 13 октября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её