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Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие молекул микроРНК

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине получат американские ученые Виктор Амброс и Гэрри Равкан за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Об этом говорится на сайте нобелевского комитета.

Амброс и Равкан открыли микроРНК – новый класс молекул РНК, играющих важнейшую роль в регуляции генов. Их открытие, сделанное на нематоде C. elegans, раскрыло новый принцип регуляции генов. МикроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов.

Ученые опубликовали результаты своего исследования в 1993 г. Их работа описывала новый уровень регуляции генов, который оказался очень важным и сохранялся на протяжении всей эволюции.

В 2023 г. Нобелевскую премию по медицине получили создатели вакцин от COVID-19  Каталин Карико и Дрю Вайссман. Их работы имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин во время пандемии, начавшейся в начале 2020 г.

В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по физике планируется огласить 8 октября, по химии - 9 октября, по литературе -10 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 11 октября, а лауреата премии по экономическим наукам - 14 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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