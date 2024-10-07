Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие молекул микроРНК
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получат американские ученые Виктор Амброс и Гэрри Равкан за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Об этом говорится на сайте нобелевского комитета.
Амброс и Равкан открыли микроРНК – новый класс молекул РНК, играющих важнейшую роль в регуляции генов. Их открытие, сделанное на нематоде C. elegans, раскрыло новый принцип регуляции генов. МикроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов.
Ученые опубликовали результаты своего исследования в 1993 г. Их работа описывала новый уровень регуляции генов, который оказался очень важным и сохранялся на протяжении всей эволюции.
В 2023 г. Нобелевскую премию по медицине получили создатели вакцин от COVID-19 Каталин Карико и Дрю Вайссман. Их работы имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин во время пандемии, начавшейся в начале 2020 г.
В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по физике планируется огласить 8 октября, по химии - 9 октября, по литературе -10 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 11 октября, а лауреата премии по экономическим наукам - 14 октября.