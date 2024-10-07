Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие молекул микроРНК

В 2023 г. Нобелевскую премию по медицине получили создатели вакцин от COVID-19 Каталин Карико и Дрю Вайссман. Их работы имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин во время пандемии, начавшейся в начале 2020 г.