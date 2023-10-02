Нобелевскую премию по медицине получили создатели вакцин от COVID-19
Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2023 года совместно Каталин Карико и Дрю Вайссману за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19. Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета.
По мнению ассамблеи, их работы имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 г. Благодаря их новаторским открытиям, «которые в корне изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой», Карико и Вайссман внесли вклад в «беспрецедентный темп разработки вакцины во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время».
Карико и Вайсман опубликовали результаты своих исследований в 2005 г. В то время их статьи не привлекли особого внимания, однако заложили основу для критически важных разработок во время пандемии COVID-19. Их работа помогла в создании вакцин с мРНК, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna, а также в векторной вакцины Janssen и вакцине на основе белка, разработанной Novavax.
3 октября объявят лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября – по химии, 5 октября – по литературе, 6 октября – лауреатов Нобелевской премии мира, 7 октября – лауреатов экономических наук.
В 2022 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому ученому Сванте Паабо за открытия в области «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».