Нобелевскую премию по медицине получили создатели вакцин от COVID-19

По мнению ассамблеи, их работы имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 г. Благодаря их новаторским открытиям, «которые в корне изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой», Карико и Вайссман внесли вклад в «беспрецедентный темп разработки вакцины во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время».