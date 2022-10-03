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Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование эволюции человека

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому ученому Сванте Паабо за открытия в области «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида Денисова», – говорится в сообщении.

Паабо также смог установить, что передача генов от этих вымерших гоминидов к Homo sapiens произошла около 70 000 лет назад. При этом сами эти гены влияют, в частности, на то, как иммунная система современного человека реагирует не инфекции.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну «за открытие рецепторов температуры и осязания». В 2020 г. этой награды удостоились Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных