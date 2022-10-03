Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование эволюции человека
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому ученому Сванте Паабо за открытия в области «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», сообщается на сайте Нобелевского комитета.
«Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида Денисова», – говорится в сообщении.
Паабо также смог установить, что передача генов от этих вымерших гоминидов к Homo sapiens произошла около 70 000 лет назад. При этом сами эти гены влияют, в частности, на то, как иммунная система современного человека реагирует не инфекции.
В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну «за открытие рецепторов температуры и осязания». В 2020 г. этой награды удостоились Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С.
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