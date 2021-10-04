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Нобелевку по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры

Ведомости

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2021 г. вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну «за открытие рецепторов температуры и осязания», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года», — говорится в пресс-релизе комитета.

В своих исследованиях Джулиус использовал алкалоид капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. С помощью этого соединения ученый определил реагирующий на тепло рецептор в нервных окончаниях кожи. Патапутян же применял «чувствительные к давлению клетки», чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. Полученные ими данные используются для разработки методов лечения разных заболеваний, в том числе хронических болей

В Нобелевском комитете отметили, что исследования этих ученых стали «прорывными» и положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению понимания того, как нервная система человека воспринимает тепло, холод и механические раздражители. «Лауреаты выявили важные недостающие звенья в нашем понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой», — заявили в комитете.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили Харви Альтеру (США), Майклу Хоутону (Великобритания) и Чарльзу Райсу (США)  за открытие вируса гепатита С. В комитете отметили тогда, что эти ученые выявили причину появления этой болезни, что «привело к появлению новых лекарств, которые спасли миллионы жизней».

Ранее по теме: Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных