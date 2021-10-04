Нобелевку по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры

В своих исследованиях Джулиус использовал алкалоид капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. С помощью этого соединения ученый определил реагирующий на тепло рецептор в нервных окончаниях кожи. Патапутян же применял «чувствительные к давлению клетки», чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. Полученные ими данные используются для разработки методов лечения разных заболеваний, в том числе хронических болей