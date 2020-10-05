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Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 г. Харви Альтеру (США), Майклу Хоутону (Великобритания) и Чарльзу Райсу (США) за открытие вируса гепатита С, сообщил Нобелевский комитет в своем аккаунте в Twitter.

Нобелевский комитет заявил, что это открытие выявило причину появления гепатита С, что «привело к появлению новых лекарств, которые спасли миллионы жизней».

6 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира. Церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменились, мероприятие транслировалось в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.

Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Премия вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. премию стали вручать за достижения в экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных