Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С

6 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира. Церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменились, мероприятие транслировалось в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.