Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 г. Харви Альтеру (США), Майклу Хоутону (Великобритания) и Чарльзу Райсу (США) за открытие вируса гепатита С, сообщил Нобелевский комитет в своем аккаунте в Twitter.
Нобелевский комитет заявил, что это открытие выявило причину появления гепатита С, что «привело к появлению новых лекарств, которые спасли миллионы жизней».
6 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира. Церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменились, мероприятие транслировалось в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.
Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Премия вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. премию стали вручать за достижения в экономике.