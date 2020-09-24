Размер Нобелевской премии увеличат до $1,1 млн

Ранее сообщалось, что церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменяются, мероприятие будет транслироваться в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.