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Размер Нобелевской премии увеличат до $1,1 млн

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Совет директоров Нобелевского фонда решил в 2020 г. увеличить Нобелевскую премию на 1 млн шведских крон в каждой категории, размер премии составит 10 млн шведских крон (около $1,1 млн, или 85,3 млн руб.), говорится на сайте премии.

«Проделанная в последние годы работа по укреплению финансового положения Нобелевского фонда позволила увеличить сумму премии», – говорится в сообщении.

Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен напомнил, что объявление лауреатов премии начнется 5 октября. «Поскольку финансы Нобелевского фонда сейчас значительно стабильнее, чем раньше, можно увеличить размер премии. Планы Нобелевского фонда состоят в том, чтобы в будущем размер Нобелевской премии следовал тенденции реальных доходов общества», – отметил Хейкенстен.

Ранее сообщалось, что церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменяются, мероприятие будет транслироваться в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.

Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Премия вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. премию стали вручать за достижения в экономике.

Ранее по теме: Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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