Размер Нобелевской премии увеличат до $1,1 млн
Совет директоров Нобелевского фонда решил в 2020 г. увеличить Нобелевскую премию на 1 млн шведских крон в каждой категории, размер премии составит 10 млн шведских крон (около $1,1 млн, или 85,3 млн руб.), говорится на сайте премии.
«Проделанная в последние годы работа по укреплению финансового положения Нобелевского фонда позволила увеличить сумму премии», – говорится в сообщении.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен напомнил, что объявление лауреатов премии начнется 5 октября. «Поскольку финансы Нобелевского фонда сейчас значительно стабильнее, чем раньше, можно увеличить размер премии. Планы Нобелевского фонда состоят в том, чтобы в будущем размер Нобелевской премии следовал тенденции реальных доходов общества», – отметил Хейкенстен.
Ранее сообщалось, что церемония вручения Нобелевской премии в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменяются, мероприятие будет транслироваться в интернете. Вручение Нобелевской премии мира в Осло пройдет в меньшем масштабе в аудитории местного университета и также будет транслироваться.
Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Премия вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. премию стали вручать за достижения в экономике.