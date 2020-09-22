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Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за COVID-19

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Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменяются в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте премии. При этом церемония будет транслироваться онлайн.

«Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольмском концертном зале и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Вместо этого церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению в мэрии Стокгольма и объединит разные страны», ‒ сказано в сообщении. Отмечается, что во время церемонии лауреаты будут находиться в посольстве Швеции или в своих университетах.

При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло состоится «в меньшем масштабе» в одной из аудиторий местного университета. Лауреаты смогут посетить ее как очно, так и в цифровом формате.

Обе церемонии будут транслироваться на шведском и норвежском телевидении, а также на официальных каналах Нобелевской премии. 

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме ежегодно 10 декабря. Награды лауреатам вручает король Швеции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных