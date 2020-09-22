Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за COVID-19

«Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольмском концертном зале и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Вместо этого церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению в мэрии Стокгольма и объединит разные страны», ‒ сказано в сообщении. Отмечается, что во время церемонии лауреаты будут находиться в посольстве Швеции или в своих университетах.