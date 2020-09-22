Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за COVID-19
Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в 2020 г. в очном формате и банкет в мэрии Стокгольма отменяются в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте премии. При этом церемония будет транслироваться онлайн.
«Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольмском концертном зале и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Вместо этого церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению в мэрии Стокгольма и объединит разные страны», ‒ сказано в сообщении. Отмечается, что во время церемонии лауреаты будут находиться в посольстве Швеции или в своих университетах.
При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло состоится «в меньшем масштабе» в одной из аудиторий местного университета. Лауреаты смогут посетить ее как очно, так и в цифровом формате.
Обе церемонии будут транслироваться на шведском и норвежском телевидении, а также на официальных каналах Нобелевской премии.
Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме ежегодно 10 декабря. Награды лауреатам вручает король Швеции.