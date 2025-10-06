Газета
Общество

В ВОЗ назвали значительным потенциал распространения лихорадки чикунгунья

Ведомости

С начала 2025 г. в мире зарегистрировано более 445 000 подтвержденных и предполагаемых случаев лихорадки чикунгунья, 155 человек скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила потенциал дальнейшего распространения болезни как значительный, следует из ее сообщения.

«В 2025 г. в ряде стран был отмечен всплеск лихорадки чикунгунья, в том числе в тех, которые не сообщали о наличии существенного числа случаев в последние годы», – говорится в информационном бюллетене организации.

В организации подчеркнули неравномерное распределение болезни по регионам и указали, что риск распространения усиливается из-за слабого иммунитета населения в ранее незатронутых районах, а также вследствие возросшей мобильности людей. Вирус может быть занесен в новые районы инфицированными путешественниками с последующей локальной передачей инфекции.

В России зафиксировали второй случай лихорадки чикунгунья

Общество

Наиболее сильно в 2025 г. чикунгунья затронула страны Америки, где было зафиксировано 100 329 подтвержденных случаев и 228 591 предполагаемый случай, умерли 115 человек. Далее следуют Европейский регион с 56 456 подтвержденными случаями, в том числе с 40 летальными исходами, а также регион Юго-Восточной Азии с 3420 подтвержденными и 21 299 предполагаемыми случаями.

Симптомами заболевания являются лихорадка, сильная боль в суставах, мышечная боль, тошнота, усталость, сыпь и отеки суставов. Переносчиками болезни выступают комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Специфических противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи не существует. Тяжелое и летальное течение болезни встречается редко и обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также у пожилых людей на фоне других заболеваний.

В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевший приехал из Шри-Ланки. По данным ведомства, при эпидрасследовании после завозного случая лихорадки были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Заболевшие – члены одной семьи, которые вместе отдыхали на острове.

