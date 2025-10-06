В ВОЗ назвали значительным потенциал распространения лихорадки чикунгунья

Симптомами заболевания являются лихорадка, сильная боль в суставах, мышечная боль, тошнота, усталость, сыпь и отеки суставов. Переносчиками болезни выступают комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Специфических противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи не существует. Тяжелое и летальное течение болезни встречается редко и обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также у пожилых людей на фоне других заболеваний.