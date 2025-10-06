Газета
Главная / Общество /

Мужчина напал с ножом на прохожих у стены Цоя на Арбате

Ведомости

Полиция задержала ранее судимого москвича, который напал с ножом на двух мужчин на улице Арбат. Пострадавшие были госпитализированы, а против нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, его слова передает «РИА Новости».

По его словам, предварительно, в ходе конфликта злоумышленник нанес одному из мужчин множественные удары ножом, а второму причинил несколько порезов. О случившемся оперативным службам сообщил очевидец происшествия.

Сотрудники полиции прибыли на место и задержали 49-летнего жителя столицы. У него был изъят нож. Медицинской экспертизой установлено, что здоровью 30-летнего пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый арестован.

30 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержали мужчину, смертельно ранившего ножом замруководителя филиала банка. Следствие полагает, что сотрудник подразделения напал на свою начальницу и нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия.

