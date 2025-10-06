Мужчина напал с ножом на прохожих у стены Цоя на Арбате

Полиция задержала ранее судимого москвича, который напал с ножом на двух мужчин на улице Арбат. Пострадавшие были госпитализированы, а против нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, его слова передает «РИА Новости».