МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковой работой на маркетплейсе
Мошенники предлагают россиянам написать отзыв на маркетплейсе и получить за это деньги, однако на самом деле заставляют таким образом перейти по фишинговой ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Обещаем 2200 руб. за отзыв, чтобы вот буквально каждый захотел пройти по ссылке – товаров у нас никаких нет, деньги планируем забрать ваши. Чем меньше у вас опыта, тем больше шансов, что вы в это поверите», – так представители ведомства «перевели» текст объявления с так называемого мошеннического языка.
В объявлениях, помимо крупной суммы за один отзыв, аферисты предлагают пользователям бесплатно получать товары с маркетплейса для их оценки. Чтобы устроиться на работу, отмечают мошенники, опыт не нужен.
6 октября «РИА Новости» сообщило, что телефонные мошенники начали использовать фейковые посылки с маркетплейсов, чтобы россияне называли им коды из смс, которые в реальности дают аферистам доступ к банковским данным пользователя. Издание подчеркнуло, что после получения кода мошенник может использовать аккаунт жертвы на маркетплейсе, а также узнать ее банковские данные.