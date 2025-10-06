МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковой работой на маркетплейсе

«Обещаем 2200 руб. за отзыв, чтобы вот буквально каждый захотел пройти по ссылке – товаров у нас никаких нет, деньги планируем забрать ваши. Чем меньше у вас опыта, тем больше шансов, что вы в это поверите», – так представители ведомства «перевели» текст объявления с так называемого мошеннического языка.