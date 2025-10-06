Роспотребнадзор предупредил об активности клещей

16 сентября экологи департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщали, что прохлада и высокая влажность осенью спровоцировали рост активности клещей в столичном регионе. Волна активности насекомых, по их словам, может продолжаться до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку.