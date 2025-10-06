Роспотребнадзор предупредил об активности клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о сохраняющейся активности клещей в осенний период. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«При понижении температуры активность клещей сохраняется, поэтому особенно важно проявлять осторожность при пребывании на природе и в пригородных зонах отдыха», – говорится в сообщении.
Ведомство напомнило о соблюдении мер безопасности. В частности, для снижения риска укуса клеща необходимо носить закрытую одежду и избегать мест, где растет высокая трава. Кроме того, в борьбе с насекомыми поможет использование соответствующих репеллентов.
В сообщении отмечается, что после прогулки в лесных и травянистых зонах необходимо внимательно осмотреть себя, одежду и питомцев.
«При обнаружении клещей их следует удалить и обработать место укуса дезинфицирующим средством. Если есть возможность, нужно сохранить клеща в чистой емкости, это позволит провести лабораторное исследование», – говорится в релизе.
Также Роспотребнадзор порекомендовал в качестве профилактики заражения вакцинацию против клещевого энцефалита.
16 сентября экологи департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщали, что прохлада и высокая влажность осенью спровоцировали рост активности клещей в столичном регионе. Волна активности насекомых, по их словам, может продолжаться до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку.