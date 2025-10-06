Володин призвал регионы наращивать собственные кадры, а не привлекать мигрантов
Регионам следует увеличивать число квалифицированных работников и повышать производительность труда, а не компенсировать нехватку рабочей силы за счет мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«У нас все начинают говорить: «Мы остановимся завтра, если не будет мигрантов, у нас нет трудовых ресурсов». Как только будет увеличиваться количество профессиональных кадров, будет повышаться производительность труда, доля непрофессиональных кадров будет снижаться», – отметил Володин.
20 сентября спикер Госдумы также выступил за запрет мигрантам привозить семьи в Россию. Володин назвал «правильным» подход Министерства экономического развития, впервые обозначившего позицию по этому вопросу.
17 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда заявил, что в перспективе власти будут придерживаться принципа «приехал, подработал, уехал». По его словам, России «не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны, потому что это не граждане нашей страны».