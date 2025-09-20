Володин выступил за запрет мигрантам привозить семьи в Россию
Иностранные граждане, которые приезжают в Россию работать, не должны везти в страну свои семьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Комментарий опубликован в Telegram-канале спикера нижней палаты.
Володин отметил «правильный» подход Минэка, который впервые высказался на вопросу семей мигрантов. 17 сентября глава ведомства Максим Решетников на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда заявил, что в перспективе власти будут подходить к теме миграции по принципу «приехал, подработал, уехал». Он подчеркнул, что России «не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны, потому что это не граждане нашей страны».
«Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну – отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования. Поэтому очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять», – сказал Володин.
Спикер Госдумы в августе сообщил, что в первом полугодии 2025 г. показатель пресеченных фактов нарушения мигрантами правил въезда в Россию и режима пребывания вырос на 27,9%. По данным Володина, в указанный период из России было депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем годом ранее, а у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России.
В ноябре прошлого года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства об инициативе партии о запрете трудовым мигрантам ввозить в Россию их семьи. По мнению Слуцкого, это необходимо сделать, чтобы предотвратить «источник социальной напряженности, очереди в поликлинику и сложное поведение детей мигрантов в школах». За запрет в августе высказывался и председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.