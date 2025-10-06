В схему экс-владельца банка «Югра» Хотина были вовлечены около 700 компаний
В преступную схему бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина были вовлечены около 700 компаний. В связи с необходимостью исследовать всех этих юрлиц гособвинение ходатайствовало о продлении его заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий судебный документ.
Кроме того, сложности расследованию добавляет также межрегиональный характер преступлений. В документе говорится, что следствие намерено привлечь специалистов в области бухгалтерского учета и компьютерной техники, чтобы проанализировать бухгалтерскую, банковскую, кадровую и др. документацию компаний, а также движения денежных средств по счетам кредитных организаций.
Собеседник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что помимо бывшего главы банка «Югра» по делу проходят заместитель коммерческого директора «Русь-ойл» Александр Филинков, замдиректора по финансам компании «Дульсима» Александр Андрианов, исполнительный директор «Юганскнефтегазгеофизики» Андрей Потапов, замгендиректора «Юкатекс-Югра» Алексей Егоров и замдиректора этой компании Сергей Серых.
6 октября стало известно, что следователи МВД завершили расследование второго уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) под руководством Хотина. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».
Сейчас банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.