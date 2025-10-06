Следователи МВД завершили расследование дела экс-владельца банка «Югра» Хотина
Следователи МВД завершили расследование второго уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) под руководством экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Хотина обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн т нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-ойл».
В материалах дела говорится, что, в связи с тем что Хотина обвиняют в совершении особо тяжкого и двух тяжких преступлений, он может воспрепятствовать производству по уголовному делу, чтобы избежать наказания.
Сейчас банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.
9 апреля Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хотина. По предварительной информации, речь идет о многомиллиардном хищении выручки нефтяной компании «Русь-ойл». На следующий день суд арестовал банкира по делу о мошенничестве.