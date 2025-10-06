Следователи МВД завершили расследование дела экс-владельца банка «Югра» Хотина

Сейчас банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.