Что известно о новом уголовном деле Алексея Хотина

В середине ноября прошлого года, писали «Ведомости», Мосгорсуд признал законным приговор Хотину – в апелляционной инстанции ему зачли срок содержания под стражей и время нахождения под запретом определенных действий, но в части назначенного наказания – 9 лет - приговор был оставлен без изменений. Это решение означало, что приговор вступил в законную силу и, соответственно, осужденного банкира должны были в ближайшее время этапировать в колонию для отбытия наказания. Вместе с Хотиным по делу на скамье подсудимых были экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов (получил 8,5 лет), председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала «Югры» Нина Чернова (8 и 6 лет лишения свободы соответственно). Помимо этого, суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск ко всем подсудимым на 17,3 млрд руб. Эти средства направили на погашение ущерба вкладчикам.