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Что известно о новом уголовном деле Алексея Хотина

Ему инкриминируют особо крупное мошенничество
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. В прошлом году экс-банкир был осужден на 9 лет лишения свободы за растрату средств банка в размере 23,6 млрд руб. 

О новом уголовном преследовании Хотина стало известно 9 апреля. Расследованием уголовного дела занимается Следственный департамент МВД. По предварительной информации, речь идет о многомиллиардном хищении выручки нефтяной компании «Русь-Ойл». На этот раз Хотину инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают. 

«Ведомости» обратились за комментарием к адвокату Хотина. 

В середине ноября прошлого года, писали «Ведомости», Мосгорсуд признал законным приговор Хотину – в апелляционной инстанции ему зачли срок содержания под стражей и время нахождения под запретом определенных действий, но в части назначенного наказания – 9 лет -  приговор был оставлен без изменений. Это решение означало, что приговор вступил в законную силу и, соответственно, осужденного банкира должны были в ближайшее время этапировать в колонию для отбытия наказания. Вместе с Хотиным по делу на скамье подсудимых были экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов (получил 8,5 лет), председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала «Югры» Нина Чернова (8 и 6 лет лишения свободы соответственно). Помимо этого, суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск ко всем подсудимым на 17,3 млрд руб. Эти средства направили на погашение ущерба вкладчикам.

Хотин свою вину в растрате отрицал. А в апелляционной инстанции обратился к суду с просьбой помочь ему отправиться служить в зону специальной военной операции. 

В мае 2023 г. Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192,1 млрд руб. и изъял в пользу государства акции группы компаний «Русь-Ойл», основанной подконтрольными ему структурами. Представителям надзорного ведомства удалось доказать в суде, что Хотин уклонился от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и от уплаты НДС налогоплательщиками – хозяйственными обществами, входящими в АО «Русь-Ойл».

Еще один многомиллиардный иск подала к Хотину Федеральная налоговая служба (ФНС). Решением суда от 25 сентября 2024 г. исковые требования ведомства к экс-банкиру на сумму 220,4 млрд руб. были удовлетворены в полном объеме.

«Коммерсант» в марте 2024 г. писал, что МВД расследует факты хищения активов компании «Русь-Ойл». Тогда, писала газета, организатором хищения 1,5 млн тонн нефти, оцениваемых в 58,642 млрд руб., выступало неустановленное лицо, а исполнителями – топ-менеджеры компании. Добытую нефть, которая находилась под арестом или в распоряжении Росимущества, они отправили в том числе в Казахстан, Польшу и Словакию, а выручку за нее присвоили, говорилось в публикации.

Помимо банковской деятельности Алексей Хотин известен еще и тем, что долгое время считался одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В Москве ему и его отцу Юрию принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. Часть из этих активов также обратили в доход государства. Так, среди объектов, попавших под санкции суда, оказалась гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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