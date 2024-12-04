Суд взыскал с бывшего совладельца «Югры» Хотина 14,1 млрд рублей
Коптевский суд Москвы взыскал с бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 млрд руб., сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Суд удовлетворил исковые требования Россельхозбанка (АО «Российский сельскохозяйственный банк») к Хотину о взыскании задолженности по кредитным договорам.
Помимо суммы задолженности с бизнесмена взыскана госпошлина в размере 60 000 руб.
Хотин отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.
13 ноября экс-банкир попросил отправить его в зону спецоперации, писали «Ведомости». В апелляционной инстанции Хотин заявил, что готов отправиться на спецоперацию, и попросил суд посодействовать ему в этом. Судья, в свою очередь, порекомендовала для решения этого вопроса обратиться сперва к администрации следственного изолятора.