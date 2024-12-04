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Суд взыскал с бывшего совладельца «Югры» Хотина 14,1 млрд рублей

Ведомости

Коптевский суд Москвы взыскал с бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 млрд руб., сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Суд удовлетворил исковые требования Россельхозбанка (АО «Российский сельскохозяйственный банк») к Хотину о взыскании задолженности по кредитным договорам.

Помимо суммы задолженности с бизнесмена взыскана госпошлина в размере 60 000 руб.

Хотин отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.

13 ноября экс-банкир попросил отправить его в зону спецоперации, писали «Ведомости». В апелляционной инстанции Хотин заявил, что готов отправиться на спецоперацию, и попросил суд посодействовать ему в этом. Судья, в свою очередь, порекомендовала для решения этого вопроса обратиться сперва к администрации следственного изолятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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