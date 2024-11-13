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Осужденный за растрату Хотин просит отправить его на спецоперацию

Ведомости

Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин попросил отправить его в зону спецоперации, заявил экс-банкир в ходе заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда, передает корреспондент «Ведомостей».

В апелляционной инстанции Хотин заявил, что готов отправиться на спецоперацию, и попросил суд посодействовать ему в этом. Судья, в свою очередь, порекомендовала для решения этого вопроса обратиться сперва к администрации следственного изолятора.

Вместе с Хотиным апелляции подали и другие осужденные по этому делу – бывшие президент «Югры» Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала банка Нина Чернова.

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.

25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб. 12 ноября РБК со ссылкой на адвоката экс-банкира Павла Хлюстова писал, что Мещанский суд Москвы национализировал здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и комплекс апартаментов. Защита планирует подавать апелляционную жалобу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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