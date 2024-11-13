Осужденный за растрату Хотин просит отправить его на спецоперацию
Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин попросил отправить его в зону спецоперации, заявил экс-банкир в ходе заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда, передает корреспондент «Ведомостей».
В апелляционной инстанции Хотин заявил, что готов отправиться на спецоперацию, и попросил суд посодействовать ему в этом. Судья, в свою очередь, порекомендовала для решения этого вопроса обратиться сперва к администрации следственного изолятора.
Вместе с Хотиным апелляции подали и другие осужденные по этому делу – бывшие президент «Югры» Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала банка Нина Чернова.
В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.
25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб. 12 ноября РБК со ссылкой на адвоката экс-банкира Павла Хлюстова писал, что Мещанский суд Москвы национализировал здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и комплекс апартаментов. Защита планирует подавать апелляционную жалобу.