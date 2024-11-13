Осужденный за растрату Хотин просит отправить его на спецоперацию

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.