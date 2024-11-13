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РБК: отель Four Seasons возле Кремля обращен в доход государства

Ведомости

Мещанский суд Москвы национализировал здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и комплекс апартаментов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Павла Хлюстова – адвоката бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

По словам Хлюстова, защита планирует подавать апелляционную жалобу. Здание расположено напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В Москве им принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». А в мае 2023 г. Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.

В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда. 24 июня ФССП изъяла у Хотина бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве.

18 июля стало известно, что судебные приставы арестовали здания бывшего офиса банка «Югра» из-за долгов Хотина. Обеспечительные меры в отношении зданий были введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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