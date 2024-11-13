РБК: отель Four Seasons возле Кремля обращен в доход государства

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В Москве им принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». А в мае 2023 г. Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.