ФССП изъяла у Хотина бизнес-центр «Агат» в доход государства
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат», который принадлежал экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
ФССП осуществляет принудительное исполнение соответствующего решения суда. Сотрудники ведомства совершили исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат» в доход государства. Он находится в Москве на улице Большая Семеновская.
7 июня 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» обратили в доход государства. До этого активы также принадлежали Хотину. Он и его отец Юрий считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало в Москве порядка 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м.
13 июня стало известно, что судебные приставы передали в доход государства бизнес-центр «Черемушки» в Москве, который тоже принадлежал Хотину. Имущество было передано «в рамках принудительного исполнения» судебного решения.