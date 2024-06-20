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ФССП изъяла у Хотина бизнес-центр «Агат» в доход государства

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат», который принадлежал экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

ФССП осуществляет принудительное исполнение соответствующего решения суда. Сотрудники ведомства совершили исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат» в доход государства. Он находится в Москве на улице Большая Семеновская.

7 июня 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» обратили в доход государства. До этого активы также принадлежали Хотину. Он и его отец Юрий считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало в Москве порядка 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. 

13 июня стало известно, что судебные приставы передали в доход государства бизнес-центр «Черемушки» в Москве, который тоже принадлежал Хотину. Имущество было передано «в рамках принудительного исполнения» судебного решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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