ФССП изъяла у Хотина бизнес-центр «Агат» в доход государства

7 июня 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» обратили в доход государства. До этого активы также принадлежали Хотину. Он и его отец Юрий считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало в Москве порядка 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м.