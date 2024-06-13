Приставы передали государству бизнес-центр Хотина «Черемушки»
Судебные приставы передали в доход государства торговый центр и бизнес-центр «Черемушки» в Москве, принадлежавшие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.
Имущество было передано «в рамках принудительного исполнения» судебного решения.
12 июня сообщалось, что ФСПП выставила на продажу 99% в компании «Промдело», на балансе которой находится 22 131 кв. м в бизнес-центре Orlikov Plaza в Орликовом переулке в центре Москвы. БЦ через «Промдело» принадлежит кипрской Trustwood Enterprises, которую связывают с Хотиным.
Также в июне «Ведомости» сообщали, что судебные приставы пришли в гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон»дл я исполнения решения суда об обращении данных активов, принадлежащих Хотину, в доход государства.
В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Ранее, в мае 2023 г., Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». Прежде Алексей Хотин и его отец Юрий были известны как одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Они владели около 40 объектами общей площадью 2,1 млн кв. м в Москве.