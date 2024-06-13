Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Приставы передали государству бизнес-центр Хотина «Черемушки»

Ведомости

Судебные приставы передали в доход государства торговый центр и бизнес-центр «Черемушки» в Москве, принадлежавшие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Имущество было передано «в рамках принудительного исполнения» судебного решения.

12 июня сообщалось, что ФСПП выставила на продажу 99% в компании «Промдело», на балансе которой находится 22 131 кв. м в бизнес-центре Orlikov Plaza в Орликовом переулке в центре Москвы. БЦ через «Промдело» принадлежит кипрской Trustwood Enterprises, которую связывают с Хотиным.

Также в июне «Ведомости» сообщали, что судебные приставы пришли в гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон»дл я исполнения решения суда об обращении данных активов, принадлежащих Хотину, в доход государства.

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Ранее, в мае 2023 г., Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». Прежде Алексей Хотин и его отец Юрий были известны как одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Они владели около 40 объектами общей площадью 2,1 млн кв. м в Москве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных