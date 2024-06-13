Приставы передали государству бизнес-центр Хотина «Черемушки»

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Ранее, в мае 2023 г., Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». Прежде Алексей Хотин и его отец Юрий были известны как одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Они владели около 40 объектами общей площадью 2,1 млн кв. м в Москве.