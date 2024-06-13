Судебные приставы выставили на продажу еще один актив экс-банкира Алексея Хотина

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) выставила на продажу 99% ООО «Промдело», на балансе которого, согласно «СПАРК-Интерфаксу», находится 22 131 кв. м в бизнес-центре Orlikov Plaza в Орликовом переулке в центре Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на электронной площадке «ГИС торги». По данным Росреестра, они пытаются реализовать большую часть этого комплекса, площадь которого составляет 32 000 кв. м. Из лотовой документации следует, что вырученные средства пойдут на частичное погашение долга перед Россельхозбанком в размере 206,9 млн евро. При этом стартовая цена за этот актив составляет 628,9 млн руб. Торги пройдут в середине июля.