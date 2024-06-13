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Судебные приставы выставили на продажу еще один актив экс-банкира Алексея Хотина

За площади в бизнес-центре Orlikov Plaza в центре Москвы они хотят выручить более 600 млн рублей
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) выставила на продажу 99% ООО «Промдело», на балансе которого, согласно «СПАРК-Интерфаксу», находится 22 131 кв. м в бизнес-центре Orlikov Plaza в Орликовом переулке в центре Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на электронной площадке «ГИС торги». По данным Росреестра, они пытаются реализовать большую часть этого комплекса, площадь которого составляет 32 000 кв. м. Из лотовой документации следует, что вырученные средства пойдут на частичное погашение долга перед Россельхозбанком в размере 206,9 млн евро. При этом стартовая цена за этот актив составляет 628,9 млн руб. Торги пройдут в середине июля.

Orlikov Plaza через ООО «Промдело» принадлежит кипрской Trustwood Enterprises Limited, которую связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По крайней мере, по данным Московского городского суда, эта фирма была арестована по иску Генеральной прокуратуры по делу нефтяной компании «Русь-ойл», крупнейшим собственником которой, как установило следствие, является Хотин. Впрочем, представитель адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры», которое представляет интересы бизнесмена, уверяет, что «Промдело» не имеет никакого отношения к нему. Запросы в ФССП и Россельхозбанк остались без ответов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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