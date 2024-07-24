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Приставы изъяли у экс-владельца банка «Югра» Хотина бизнес-центр «ЗИЛ»

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) изъяла у бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бизнес-центр «ЗИЛ» передан на ответственное хранение государству. Приставы изъяли его в рамках производства против Хотина о неуплате налогов в особо крупном размере. Здание располагается на юге столицы – на улице Автозаводская.

В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда.

18 июля стало известно, что судебные приставы арестовали здания бывшего офиса банка «Югра» из-за долгов Хотина. Обеспечительные меры в отношении зданий были введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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