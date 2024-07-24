Приставы изъяли у экс-владельца банка «Югра» Хотина бизнес-центр «ЗИЛ»

В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда.