Приставы изъяли у экс-владельца банка «Югра» Хотина бизнес-центр «ЗИЛ»
Бизнес-центр «ЗИЛ» передан на ответственное хранение государству. Приставы изъяли его в рамках производства против Хотина о неуплате налогов в особо крупном размере. Здание располагается на юге столицы – на улице Автозаводская.
В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда.
18 июля стало известно, что судебные приставы арестовали здания бывшего офиса банка «Югра» из-за долгов Хотина. Обеспечительные меры в отношении зданий были введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра».