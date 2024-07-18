Приставы арестовали здания бывшего офиса «Югры» из-за долгов Хотина

Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что истцом по делу является начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. В качестве ответчика указан Хотин, а также ООО «Коммерческая недвижимость». Судебное заседание по делу назначено на 8 августа. В качестве категории дела указано «обращение в доход государства движимого и недвижимого имущества».