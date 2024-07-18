Приставы арестовали здания бывшего офиса «Югры» из-за долгов Хотина
По информации издания, обеспечительные меры в отношении зданий введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра». В публикации отмечается, что здания на Садовнической улице в Москве арестованы на основании определения Мещанского суда от 13 марта.
Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что истцом по делу является начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. В качестве ответчика указан Хотин, а также ООО «Коммерческая недвижимость». Судебное заседание по делу назначено на 8 августа. В качестве категории дела указано «обращение в доход государства движимого и недвижимого имущества».
По данным РБК, сейчас на исполнении в ФССП находится производство, согласно которому с Хотина в доход государства должны взыскать 75,6 млрд руб. Сумма является остатком по долгу в рамках дела об уклонении от уплаты налогов нефтяной компанией «Русь-ойл».
В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда.