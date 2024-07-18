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Приставы арестовали здания бывшего офиса «Югры» из-за долгов Хотина

Ведомости

Судебные приставы арестовали здания бывшего офиса банка «Югра» из-за долгов его экс-совладельца Алексея Хотина. Об этом пишет РБК со ссылкой на выписки ЕГРН.

По информации издания, обеспечительные меры в отношении зданий введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра». В публикации отмечается, что здания на Садовнической улице в Москве арестованы на основании определения Мещанского суда от 13 марта.

Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что истцом по делу является начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. В качестве ответчика указан Хотин, а также ООО «Коммерческая недвижимость». Судебное заседание по делу назначено на 8 августа. В качестве категории дела указано «обращение в доход государства движимого и недвижимого имущества».

По данным РБК, сейчас на исполнении в ФССП находится производство, согласно которому с Хотина в доход государства должны взыскать 75,6 млрд руб. Сумма является остатком по долгу в рамках дела об уклонении от уплаты налогов нефтяной компанией «Русь-ойл».

В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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