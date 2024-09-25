Суд в Москве взыскал с Хотина 220 млрд рублей
Замоскворецкий районный суд Москвы завершил рассмотрение гражданского дела по иску Федеральной налоговой службы РФ к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и взыскал с него в доход государства 220,4 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Решением суда от 25 сентября 2024 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме», – сообщили в пресс-службе.
Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В Москве им принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». А в мае 2023 г. Генпрокуратура взыскала с него 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила «Русь-ойл». На большую часть активов Хотина был наложен арест, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству.
В июне в доход государства обратили 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки» в столице. Все активы до этого принадлежали Хотину. В конце июня ФССП также изъяла в доход государства бизнес-центр «Агат» в рамках принудительного исполнения соответствующего решения суда. 24 июня ФССП изъяла у Хотина бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве.
18 июля стало известно, что судебные приставы арестовали здания бывшего офиса банка «Югра» из-за долгов Хотина. Обеспечительные меры в отношении зданий были введены 21 марта. Владельцем объектов является «Коммерческая недвижимость» – она полностью принадлежит банку «Югра».