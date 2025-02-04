РСХБ пытается получить от Росимущества бывшую нефтекомпанию Хотиных

Но представители «Краунсити», НК «Дулисьма» и Росимущества 7 октября 2024 г. заявляли в суде, что не признают исковые требования РСХБ и возражают против их удовлетворения, следует из материалов судебной картотеки. Несмотря на это, на последнем заседании в декабре 2024 г. судья Елена Большебратская отказалась удовлетворить ходатайство «Краунсити» о приостановлении производства по делу. Следующее заседание суда должно было пройти 3 февраля 2025 г., но отложено на 26 марта 2025 г.