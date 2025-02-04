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РСХБ пытается получить от Росимущества бывшую нефтекомпанию Хотиных

Банк намерен за долги взыскать акции НК «Дулисьма», ранее обращенные в доход государства
Галина Казакулова
Ведомости
Ведомости

Государственный Россельхозбанк (РСХБ) пытается взыскать с Росимущества акции АО «Нефтяная компания «Дулисьма» (НК «Дулисьма»). Соответствующие требования банк заявил в своем иске в Арбитражный суд Москвы. Также РСХБ требует долг в 6,1 млрд руб. с бывшего владельца АО компании «Краунсити».

Но представители «Краунсити», НК «Дулисьма» и Росимущества 7 октября 2024 г. заявляли в суде, что не признают исковые требования РСХБ и возражают против их удовлетворения, следует из материалов судебной картотеки. Несмотря на это, на последнем заседании в декабре 2024 г. судья Елена Большебратская отказалась удовлетворить ходатайство «Краунсити» о приостановлении производства по делу. Следующее заседание суда должно было пройти 3 февраля 2025 г., но отложено на 26 марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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