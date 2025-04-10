Суд арестовал отбывающего наказание экс-главу банка «Югра» Хотина
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о мошенничестве, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. Банкир уже отбывает наказание за растрату.
Хотин арестован на два месяца. Он обвиняется по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.
Хотин отрицал вину в растрате. Бизнесмен обращал внимание суда на формулировки обвинения, которые называют все перемещения денежных средств несистемными и запутанными. Он подчеркнул, что несмотря на эти формулировки, целевое использование средств не оспаривалось ни стороной обвинения, ни Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
«Ведомости» писали, что в ноябре 2024 г. Хотин попросил отправить его в зону спецоперации. Он попросил суд посодействовать ему в этом, на что ему рекомендовали обратиться к администрации следственного изолятора.