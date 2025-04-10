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Суд арестовал отбывающего наказание экс-главу банка «Югра» Хотина

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о мошенничестве, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. Банкир уже отбывает наказание за растрату.

Хотин арестован на два месяца. Он обвиняется по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Банкир отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», приговор был вынесен в марте 2024 г. На большую часть активов Хотина был наложен арест, в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием передать принадлежащее им имущество государству. 25 сентября московский суд взыскал с Хотина в доход государства 220,4 млрд руб.

Хотин отрицал вину в растрате. Бизнесмен обращал внимание суда на формулировки обвинения, которые называют все перемещения денежных средств несистемными и запутанными. Он подчеркнул, что несмотря на эти формулировки, целевое использование средств не оспаривалось ни стороной обвинения, ни Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Ведомости» писали, что в ноябре 2024 г. Хотин попросил отправить его в зону спецоперации. Он попросил суд посодействовать ему в этом, на что ему рекомендовали обратиться к администрации следственного изолятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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