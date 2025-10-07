Нобелевский комитет не может связаться с лауреатом премии по медицине
Нобелевский комитет столкнулся с трудностями при попытке связаться с одним из лауреатов премии по медицине 2025 г. Исследователь Фред Рамсделл находится в пешем походе в отдаленном районе Айдахо без связи с внешним миром и «живет полной жизнью», пишет The Guardian.
Рамсделл разделил престижную награду с Мэри Бранкоу и Шимоном Сакагучи за открытия в области функционирования иммунной системы. Друг ученого Джеффри Блюстоун подтвердил, что также не может связаться с ним. Комитету удалось дозвониться до Бранкоу лишь после нескольких попыток.
Лауреаты были отмечены за исследования регуляторных Т-клеток, которые выполняют функцию «охранников» иммунной системы. Их работа заложила основу для новых методов лечения аутоиммунных заболеваний.
Это не первый случай, когда Нобелевский комитет сталкивается с трудностями при поиске лауреатов – аналогичная ситуация произошла в 2020 г. с экономистами. Когда посреди ночи в Стэнфорде зазвонил телефон лауреата нобелиата Боба Уилсона, он отключил его от сети, поэтому комитету пришлось звонить его жене.