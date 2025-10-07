Минтруд предложил «принцип двух ключей» для людей в трудной ситуации

В случае с претендующими на поддержку лицами трудоспособного возраста, не имеющими работы, требуется иной подход, отметил Котяков. По его словам, сейчас государство предоставляет весь спектр мер поддержки, направленных на выведение человека на рынок труда. Если человеку не хватает квалификации, он может получить первую профессию или переобучиться на более востребованную специальность. При проблеме с местом жительства можно переехать в рамках программ «Мобильность 1.0» или «Мобильность 2.0». Существует также возможность открыть свое дело с поддержкой в рамках соцконтракта.