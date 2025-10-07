Минтруд предложил «принцип двух ключей» для людей в трудной ситуации
По его словам, речь о так называемом «принципе двух ключей», где помощь государства сочетается с активностью граждан в улучшении своего материального положения, если к этому нет объективных препятствий. По его оценке, такой подход является наиболее эффективным способом борьбы с бедностью.
В то же время, если человек оказывается в объективно тяжелых обстоятельствах, когда без государственной поддержки не обойтись, – помощь будет несомненно предоставлена. Речь, например, об уходе за маленьким ребенком, многодетных семьях, людях с инвалидностью, а также таких обстоятельствах, как продолжительная болезнь, обучение, беременность и др.
В случае с претендующими на поддержку лицами трудоспособного возраста, не имеющими работы, требуется иной подход, отметил Котяков. По его словам, сейчас государство предоставляет весь спектр мер поддержки, направленных на выведение человека на рынок труда. Если человеку не хватает квалификации, он может получить первую профессию или переобучиться на более востребованную специальность. При проблеме с местом жительства можно переехать в рамках программ «Мобильность 1.0» или «Мобильность 2.0». Существует также возможность открыть свое дело с поддержкой в рамках соцконтракта.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подход к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для неработающих трудоспособных граждан. Она отметила, что расходы на ОМС можно было бы переложить с бюджетов субъектов на самих граждан, которые официально не заняты.