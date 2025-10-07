Минтруд готовит изменения модели материнского капитала

29 сентября сообщалось, что в 2027 г. размер маткапитала за двоих детей, если родители не использовали выплату на первого, может составить 1 013 156 руб. В 2026 г. маткапитал проиндексируют на 6,8% – до 737 000 руб. на первого ребенка. К 2028 г. размер выплаты увеличится до 797 000 руб.