Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минтруд готовит изменения модели материнского капитала

Ведомости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что система материнского капитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По словам министра, действующий подход к выплатам требует «актуализации». Маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 г. и до 2016 г. выполнил.

«Его трансформация в 2020 г., когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», – отметил Котяков.

Он добавил, что несмотря на стабилизацию числа первенцев, «рост вторых рождений не начался», хотя количество третьих детей увеличивается.

«Мы думаем над тем, как развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию», – подчеркнул глава Минтруда.

Котяков также указал на необходимость пересмотра других инструментов демографической поддержки, чтобы сформировать более эффективный стимулирующий механизм.

Министр отметил, что государственная поддержка должна быть доступна семьям вне зависимости от их кредитных обязательств. По его словам, закредитованность сегодня – это один из существенных факторов, сдерживающих рождаемость.

29 сентября сообщалось, что в 2027 г. размер маткапитала за двоих детей, если родители не использовали выплату на первого, может составить 1 013 156 руб. В 2026 г. маткапитал проиндексируют на 6,8% – до 737 000 руб. на первого ребенка. К 2028 г. размер выплаты увеличится до 797 000 руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её