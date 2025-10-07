Минтруд готовит изменения модели материнского капитала
По словам министра, действующий подход к выплатам требует «актуализации». Маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 г. и до 2016 г. выполнил.
«Его трансформация в 2020 г., когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», – отметил Котяков.
Он добавил, что несмотря на стабилизацию числа первенцев, «рост вторых рождений не начался», хотя количество третьих детей увеличивается.
«Мы думаем над тем, как развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию», – подчеркнул глава Минтруда.
Котяков также указал на необходимость пересмотра других инструментов демографической поддержки, чтобы сформировать более эффективный стимулирующий механизм.
Министр отметил, что государственная поддержка должна быть доступна семьям вне зависимости от их кредитных обязательств. По его словам, закредитованность сегодня – это один из существенных факторов, сдерживающих рождаемость.
29 сентября сообщалось, что в 2027 г. размер маткапитала за двоих детей, если родители не использовали выплату на первого, может составить 1 013 156 руб. В 2026 г. маткапитал проиндексируют на 6,8% – до 737 000 руб. на первого ребенка. К 2028 г. размер выплаты увеличится до 797 000 руб.