Перешедший на сторону ВСУ офицер Ступников оставил долги в России

В сентябре «РИА Новости» писало, что Ступников объявлен в федеральный розыск. По данным источника агентства в правоохранительных органах, он в течение семи месяцев наводил ракеты ВСУ на своих сослуживцев. В базе данных МВД размещена информация о розыске гражданина 1999 г. р. Согласно карточке, экс-офицер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.