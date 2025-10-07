Перешедший на сторону ВСУ офицер Ступников оставил долги в России
Объявленный в розыск в РФ бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, имеет долги по кредитам на сумму свыше 100 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов.
Согласно документам судебных приставов, в августе против Ступникова было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса. Общая сумма задолженности, взыскиваемой с бывшего офицера, составляет почти 107 000 руб.
В сентябре «РИА Новости» писало, что Ступников объявлен в федеральный розыск. По данным источника агентства в правоохранительных органах, он в течение семи месяцев наводил ракеты ВСУ на своих сослуживцев. В базе данных МВД размещена информация о розыске гражданина 1999 г. р. Согласно карточке, экс-офицер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.