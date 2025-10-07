Роспотребнадзор не подтвердил данные о массовых вспышках вируса Коксаки в РФ

4 октября Роспотребнадзор сообщал, что запросил у минздрава Турции информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в Сиде, из-за которой туристы из РФ заразились вирусом Коксаки. В этот же день Telegram-канал Shot информировал, что туристы из России застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Отмечалось, что ребенок подхватил инфекцию в Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5 на четвертый день после прилета. У него диагностировали вирус Коксаки в турецкой больнице, семью отправили на карантин.