В американском Сакраменто вертолет медслужбы упал на шоссе
Медицинский вертолет потерпел крушение в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), упав на шоссе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местных экстренных служб.
По информации пожарной службы, в результате аварии пострадали три человека – две женщины и мужчина. Все они находятся в критическом состоянии и доставлены в ближайшие больницы.
В пожарной службе рассказали журналистам, что одну из женщин удалось спасти из-под рухнувшего вертолета благодаря помощи очевидцев.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, вертолет принадлежал компании REACH Air Medical Services. На борту находились пилот, медсестра и фельдшер – пациента в момент полета не было.
