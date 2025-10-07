Газета
Главная / Общество /

В американском Сакраменто вертолет медслужбы упал на шоссе

Ведомости

Медицинский вертолет потерпел крушение в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), упав на шоссе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местных экстренных служб.

По информации пожарной службы, в результате аварии пострадали три человека – две женщины и мужчина. Все они находятся в критическом состоянии и доставлены в ближайшие больницы.

В пожарной службе рассказали журналистам, что одну из женщин удалось спасти из-под рухнувшего вертолета благодаря помощи очевидцев.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, вертолет принадлежал компании REACH Air Medical Services. На борту находились пилот, медсестра и фельдшер – пациента в момент полета не было.

23 сентября NBC News сообщала о другом инциденте с вертолетом в США. Тогда мужчина попытался ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой во время вылета из Белого дома. Нарушителя задержала Секретная служба.

