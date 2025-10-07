Шлосбергу смягчили меру пресечения по делу о дискредитации российской армии

По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в реготделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу.