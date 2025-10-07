Газета
Шлосбергу смягчили меру пресечения по делу о дискредитации российской армии

Ведомости

Псковский городской суд заменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (считается в России иноагентом) с домашнего ареста на запрет определенных действий по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил Telegram-канал регионального отделения партии.

Следователь Дмитрий Васильев попросил закрыть процесс, аргументируя такое решение тайной следствия. Прокурор, в свою очередь, поддержал ходатайство, но судья отклонил его и оставил заседание открытым.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Шлосберга о повторной дискредитации армии России. 10 июня в его квартире прошли обыски, силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца политика Марка Шлосберга и офис псковского «Яблока». 11 июня зампреда «Яблока» отправили под домашний арест на два месяца.

По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в реготделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу.

