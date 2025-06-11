Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС России
Псковский городской суд отправил под домашний арест на два месяца политика Льва Шлосберга
На Шлосберга также возложены «определенные запреты и ограничения».
10 июня политика задержали. Позднее ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этой части составляет до пяти лет лишения свободы. Следователь отправила Шлосберга в изолятор временного содержания.
В псковском отделении партии «Яблоко» назвали поводом для возбуждения дела дебаты на канале «Живой гвоздь» между ним и историком Юрием Пивоваровым, где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.
Кроме того, Шлосберг является фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах. По версии следствия, политик, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, вновь «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». В январе политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.