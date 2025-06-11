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Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Ведомости

Псковский городской суд отправил под домашний арест на два месяца политика Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) по делу о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

На Шлосберга также возложены «определенные запреты и ограничения».

10 июня политика задержали. Позднее ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этой части составляет до пяти лет лишения свободы. Следователь отправила Шлосберга в изолятор временного содержания.

В псковском отделении партии «Яблоко» назвали поводом для возбуждения дела дебаты на канале «Живой гвоздь» между ним и историком Юрием Пивоваровым, где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.

Кроме того, Шлосберг является фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах. По версии следствия, политик, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, вновь «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». В январе политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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