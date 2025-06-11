Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Кроме того, Шлосберг является фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах. По версии следствия, политик, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, вновь «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». В январе политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.