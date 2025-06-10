Шлосберг стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации армии
Против зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
В сообщении говорится, что поводом для возбуждения дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым, в ходе которых Шлосберг «отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня». Дебаты проходили на канале «Живой гвоздь».
Следствие полагает, что 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», разместив видеозапись дебатов с Пивоваровым в соцсети «Одноклассники». Шлосберг уверяет, что не публиковал видеоролик и не занимается администрированием этой страницы.
Прежде судом Шлосберг дважды был оштрафован по административной статье о дискредитации армии, обратили внимание в партии. Политик также является фигурантом по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).