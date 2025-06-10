Шлосберг стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации армии

Следствие полагает, что 12 января Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», разместив видеозапись дебатов с Пивоваровым в соцсети «Одноклассники». Шлосберг уверяет, что не публиковал видеоролик и не занимается администрированием этой страницы.