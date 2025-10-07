Дума расширила перечень детей-сирот для получения жилья
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня сирот, которые имеют преимущественное право на получение жилья. В список войдут участники спецоперации на Украине. Это следует из соответствующего документа.
Кроме того, перечень пополнят участники отражения вооруженных угроз на границе и в приграничных регионах РФ.
В пояснительной записке к проекту говорится, что действующее законодательство уже предусматривает подобные меры поддержки для участников спецоперации, но в нем отсутствует конкретизация в отношении лиц из числа детей-сирот. Авторы инициативы отмечают, что нововведения направлены на устранение этого пробела и обеспечение социальной справедливости для особо уязвимой категории граждан.
26 сентября «Ведомости» писали, что в правительстве поддержали законопроект, который расширит перечень оснований для приоритетного обеспечения жильем детей-сирот. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2025 г. группой депутатов фракции КПРФ. Среди авторов: глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко и др.