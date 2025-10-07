Дума расширила перечень детей-сирот для получения жилья

В пояснительной записке к проекту говорится, что действующее законодательство уже предусматривает подобные меры поддержки для участников спецоперации, но в нем отсутствует конкретизация в отношении лиц из числа детей-сирот. Авторы инициативы отмечают, что нововведения направлены на устранение этого пробела и обеспечение социальной справедливости для особо уязвимой категории граждан.