Минобороны предупредило о предлагающих помощь в розыске военных мошенниках

В оборонном ведомстве также напомнили, что украинские спецслужбы систематически собирают личные данные российских военных из открытых источников для шантажа и запугивания их родственников. Поэтому в Минобороны призвали не размещать в интернете личные данные военнослужащих и запросы об их розыске.