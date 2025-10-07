Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минобороны предупредило о предлагающих помощь в розыске военных мошенниках

Ведомости

Минобороны России сообщило мошенничествах, связанных с предложениями помочь в поиске пропавших без вести военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что вопросами розыска занимаются исключительно специалисты Главного координационного центра Минобороны.

«Настоятельно рекомендуется не обращаться к подобным организациям, поскольку персональные данные военнослужащих не могут и никогда не передаются сторонним организациям, а их деятельность может носить мошеннический характер», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В оборонном ведомстве также напомнили, что украинские спецслужбы систематически собирают личные данные российских военных из открытых источников для шантажа и запугивания их родственников. Поэтому в Минобороны призвали не размещать в интернете личные данные военнослужащих и запросы об их розыске.

10 сентября сообщалось о новой схеме мошенничества против вдов бойцов. Преступники звонили от имени «сотрудников» госорганов, угрожали уголовным преследованием и вымогали деньги. В одном из случаев злоумышленники похитили у женщины 3 млн руб., предназначенных в качестве компенсации за погибшего супруга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её