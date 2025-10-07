Минобороны предупредило о предлагающих помощь в розыске военных мошенниках
Минобороны России сообщило мошенничествах, связанных с предложениями помочь в поиске пропавших без вести военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что вопросами розыска занимаются исключительно специалисты Главного координационного центра Минобороны.
«Настоятельно рекомендуется не обращаться к подобным организациям, поскольку персональные данные военнослужащих не могут и никогда не передаются сторонним организациям, а их деятельность может носить мошеннический характер», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В оборонном ведомстве также напомнили, что украинские спецслужбы систематически собирают личные данные российских военных из открытых источников для шантажа и запугивания их родственников. Поэтому в Минобороны призвали не размещать в интернете личные данные военнослужащих и запросы об их розыске.
10 сентября сообщалось о новой схеме мошенничества против вдов бойцов. Преступники звонили от имени «сотрудников» госорганов, угрожали уголовным преследованием и вымогали деньги. В одном из случаев злоумышленники похитили у женщины 3 млн руб., предназначенных в качестве компенсации за погибшего супруга.