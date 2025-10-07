Более половины коррупционных случаев в Москве оказались связаны со взятками
Среди всех преступлений коррупционной направленности с января по август 2025 г. в Москве (2400 случаев) более половины были связаны с дачей или получением взяток (1200 случаев), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры после заседания межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.
В прокуратуре отметили, что уровень раскрываемости таких преступлений не был снижен за восемь месяцев текущего года. Прокурор Москвы Максим Жук в ходе заседания подчеркнул, что работа по борьбе с коррупцией приоритетна. По его словам, в таких делах важно эффективное взаимодействие следователей и оперативных служб при выявлении, пресечении и расследовании.
6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, направленный на усиление антикоррупционных мер в части контроля за операциями с ценными бумагами. Теперь держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии входят в перечень организаций, в которые уполномоченные органы могут направлять запросы в рамках антикоррупционных проверок.