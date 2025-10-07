Более половины коррупционных случаев в Москве оказались связаны со взятками

В прокуратуре отметили, что уровень раскрываемости таких преступлений не был снижен за восемь месяцев текущего года. Прокурор Москвы Максим Жук в ходе заседания подчеркнул, что работа по борьбе с коррупцией приоритетна. По его словам, в таких делах важно эффективное взаимодействие следователей и оперативных служб при выявлении, пресечении и расследовании.