Владислав Бакальчук подал иск к экс-супруге о порядке общения с детьми
Бизнесмен Владислав Бакальчук подал иск к своей бывшей супруге, основательнице компании Wildberries Татьяне Ким об определении порядка общения с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Заявление поступило в Савеловский районный суд столицы. Сейчас оно находится на рассмотрении, и вопрос о принятии иска к производству пока не решен. Подробности спора и требования Бакальчука в материалах суда не раскрываются.
10 сентября сообщалось, что Владислав Бакальчук был назначен исполнительным директором операционной компании «М.Видео». Поправки в реестр внесены 8 сентября. С февраля 2025 г. гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» является Феликс Либ, до этого возглавлявший Natura Siberica.
В компании отмечали, что Бакальчук займется цифровой трансформацией бизнеса на посту главы экспертной группы при совете директоров. По словам Либа, трансформация направлена на построение эффективной омниканальной модели в новых рыночных условиях.