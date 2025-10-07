Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Владислав Бакальчук подал иск к экс-супруге о порядке общения с детьми

Ведомости

Бизнесмен Владислав Бакальчук подал иск к своей бывшей супруге, основательнице компании Wildberries Татьяне Ким об определении порядка общения с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Заявление поступило в Савеловский районный суд столицы. Сейчас оно находится на рассмотрении, и вопрос о принятии иска к производству пока не решен. Подробности спора и требования Бакальчука в материалах суда не раскрываются.

10 сентября сообщалось, что Владислав Бакальчук был назначен исполнительным директором операционной компании «М.Видео». Поправки в реестр внесены 8 сентября. С февраля 2025 г. гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» является Феликс Либ, до этого возглавлявший Natura Siberica.

В компании отмечали, что Бакальчук займется цифровой трансформацией бизнеса на посту главы экспертной группы при совете директоров. По словам Либа, трансформация направлена на построение эффективной омниканальной модели в новых рыночных условиях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте