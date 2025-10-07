МВД: мошенники могут восстановить данные в старых смартфонах
Мошенники с помощью специальных программ могут восстановить данные на смартфоне, даже если перед продажей или утилизацией устройства пользователь воспользовался функцией сброса к заводским настройкам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства до момента ее перезаписи», – уточнили в ведомстве.
По данным МВД, аферисты в этой ситуации смогут получить доступ к фрагментам изображений, документам, истории браузера и паролям, сообщениям, геоданным, аккаунтам и другой важной информации.
5 октября ТАСС писал со ссылкой на МВД России, что в социальных сетях пользователям не стоит указывать полные ФИО и дату рождения, так как это может помочь мошенникам завладеть ценной информацией о человеке и применить ее в преступных целях. В ведомстве пояснили, что в публичных профилях критически важно не размещать тот объем личных сведений, который позволит злоумышленникам получить о человеке дополнительную информацию.