МВД: мошенники могут восстановить данные в старых смартфонах

5 октября ТАСС писал со ссылкой на МВД России, что в социальных сетях пользователям не стоит указывать полные ФИО и дату рождения, так как это может помочь мошенникам завладеть ценной информацией о человеке и применить ее в преступных целях. В ведомстве пояснили, что в публичных профилях критически важно не размещать тот объем личных сведений, который позволит злоумышленникам получить о человеке дополнительную информацию.