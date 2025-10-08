В рунете в четыре раза вырос интерес к сайтам по финансам

В конце 2024 г. «Ведомости» писали, что самыми популярными запросами со словами «что это значит» за год стали неологизмы «докс», «скуф», «пикми», «нормис», «вонёнизм». Исследователи отмечают, что популярность слов имеет разный характер. Некоторые слова достигали пика популярности, а потом резко исчезали из лидеров запросов. Например, такими словами стали «патимейкер» и «ковид». По их мнению, это могло быть связано с потерей актуальности самого слова или прочным вхождением в словарный запас общества. Другая часть слов, такие как фонк и симп, набирают популярность на протяжении многих лет, поясняют аналитики.