В рунете в четыре раза вырос интерес к сайтам по финансам
За последние 15 лет в российском сегменте интернета интерес пользователей к религиозной тематике вырос в 7,5 раза, а к финансовой – в 3,9 раз. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Яндекса».
Аналитики отметили возросшую популярность посещения сайтов с текстами молитв и религиозными товарами. Следом идут сайты по темам финансов (в 3,9 раза) и недвижимости (в 3,3 раза). К ним относятся площадки с услугами финансовых компаний или с объявлениями об аренде. Рост популярности всех указанных тематик можно объяснить эффектом низкой базы – на них суммарно приходится меньше 3% переходов из поиска на топ-1000 сайтов, пояснили в компании.
К некоторому количеству тем наблюдается стабильный интерес – среди них «авто» и «спорт». В то же время часть тематик показали убывание интереса со стороны пользователей – это «дети» и «эзотерика».
За период с 2010 г. по 2025 г. наблюдалось значительное снижение интереса пользователей к ряду тем. Наиболее выраженное снижение зафиксировано в области карьеры – на 85%, работы компьютеров и гаджетов – на 79% и эзотерики – на 71%. К данным категориям относятся ресурсы с вакансиями, сайты, посвященные электронным устройствам, а также платформы с гороскопами и сонниками.
В конце 2024 г. «Ведомости» писали, что самыми популярными запросами со словами «что это значит» за год стали неологизмы «докс», «скуф», «пикми», «нормис», «вонёнизм». Исследователи отмечают, что популярность слов имеет разный характер. Некоторые слова достигали пика популярности, а потом резко исчезали из лидеров запросов. Например, такими словами стали «патимейкер» и «ковид». По их мнению, это могло быть связано с потерей актуальности самого слова или прочным вхождением в словарный запас общества. Другая часть слов, такие как фонк и симп, набирают популярность на протяжении многих лет, поясняют аналитики.