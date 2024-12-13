«Яндекс» назвал самые популярные запросы на значения слов в 2024 году

Три из пяти лексем означают людей с особыми характеристиками, отмечают исследователи. Так, скуф – это мужчины старше 30 лет, которые избегают спорт и не следят за собой, пикми, как поясняет «Яндекс», «девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола», а нормис – обычный, непримечательный человек. Докс означает поиск конфиденциальной информации в интернете, а вонёнизм – «тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ».