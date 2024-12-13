«Яндекс» назвал самые популярные запросы на значения слов в 2024 году
Самыми популярными запросами со словами «что это значит» в 2024 г. стали неологизмы «докс», «скуф», «пикми», «нормис», «вонёнизм». К таким выводам пришли аналитики из «Яндекса» в исследовании самых популярных слов за десятилетие.
Три из пяти лексем означают людей с особыми характеристиками, отмечают исследователи. Так, скуф – это мужчины старше 30 лет, которые избегают спорт и не следят за собой, пикми, как поясняет «Яндекс», «девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола», а нормис – обычный, непримечательный человек. Докс означает поиск конфиденциальной информации в интернете, а вонёнизм – «тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ».
Аналитики выделили топ-5 слов за каждый год с 2015 г. по 2024 г. Например, в 2015 г. в топ вошли слова «кек», «крафтовый», «ничоси», «панчлайн», «дрипка», а в 2017 г. ими стали «спиннер», «эщкере», «флексить», «чилить», «райзап».
Исследователи отмечают, что популярность слов имеет разный характер. Некоторые слова достигали пика популярности, а потом резко исчезали из лидеров запросов. Например, такими словами стали «патимейкер» и «ковид». По их мнению, это могло быть связано с потерей актуальности самого слова или прочным вхождением в словарный запас общества.
Другая часть слов, такие как фонк и симп, набирают популярность на протяжении многих лет, поясняют аналитики.
Некоторые группы неологизмов – со временем стали привлекать еще больше внимания. К ним относятся кинн и рилс. Например, рилс, как отмечает «Яндекс», вошел в пятерку лидеров в 2021 г., но в 2023 г. и 2024 г. поставил новые рекорды.
26 ноября «Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 г. На втором месте оказался «скуф», а на третьем месте слово «прилет».
21 ноября эксперты Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назвали слово «Пушкин» словом 2024 г. Выбор был сделан на основе анализа различных информационных источников, включая СМИ, социальные сети и др. По данным Wordstat, за прошедший месяц количество запросов «Пушкин» в поисковых системах превысило 10 млн.