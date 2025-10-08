Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В РАН заметили первые признаки приближения облака солнечной плазмы к Земле

Ведомости

В окрестностях Земли начали фиксировать признаки прихода облака плазмы, которое было выброшено с Солнца 3 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как отметили представители лаборатории, геомагнитных возмущений и бурь на Земле пока не выявлено. Специалисты объяснили, что это связано с небольшой скоростью выброса, из-за чего изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно, без резких перепадов.

Кроме того, в лаборатории рассказали, что 7 октября за несколько часов индекс интенсивности полярных сияний увеличился с уровня 2 до 5. Благодаря этому сияния можно наблюдать на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард).

30 сентября на Земле была зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Тогда в лаборатории оценивали ситуацию в околоземном пространстве как осложненную из-за высокой солнечной активности. Отмечалось, что в ночь на 15 сентября наблюдалась буря мощностью G3. Она была вызван влиянием крупной корональной дыры.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её