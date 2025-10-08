В РАН заметили первые признаки приближения облака солнечной плазмы к Земле
В окрестностях Земли начали фиксировать признаки прихода облака плазмы, которое было выброшено с Солнца 3 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Как отметили представители лаборатории, геомагнитных возмущений и бурь на Земле пока не выявлено. Специалисты объяснили, что это связано с небольшой скоростью выброса, из-за чего изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно, без резких перепадов.
Кроме того, в лаборатории рассказали, что 7 октября за несколько часов индекс интенсивности полярных сияний увеличился с уровня 2 до 5. Благодаря этому сияния можно наблюдать на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард).
30 сентября на Земле была зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Тогда в лаборатории оценивали ситуацию в околоземном пространстве как осложненную из-за высокой солнечной активности. Отмечалось, что в ночь на 15 сентября наблюдалась буря мощностью G3. Она была вызван влиянием крупной корональной дыры.