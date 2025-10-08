Газета
Общество

Звездопад из созвездия Дракона достигнет пика к 22:00 мск 8 октября

Ведомости

Поток метеоров Дракониды будет наиболее мощным около 22:00 мск 8 октября над северо-западным горизонтом, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, это вечер 8 и ночь на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час», – указано в публикации.

В это время, подчеркнули специалисты, луна будет близка к фазе полнолуния, а это ухудшит условия наблюдения потока. Астрономы посоветовали выехать за город для лучшего обзора.

7 октября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в окрестностях Земли начали фиксировать признаки прихода облака плазмы, которое было выброшено с Солнца 3 октября. Там также отметили быстрый рост интенсивности полярных сияний с уровня 2 до 5. Это позволяет наблюдать сияния на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард).

