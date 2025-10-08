Звездопад из созвездия Дракона достигнет пика к 22:00 мск 8 октября

7 октября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в окрестностях Земли начали фиксировать признаки прихода облака плазмы, которое было выброшено с Солнца 3 октября. Там также отметили быстрый рост интенсивности полярных сияний с уровня 2 до 5. Это позволяет наблюдать сияния на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард).