Минтруда: новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней
Новогодние каникулы в 2026 г. продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за долгое время. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС.
По его словам, 12-дневный зимний отдых не устанавливался уже много лет. Чиновник добавил, что по сложившейся практике 31 декабря стараются сделать нерабочим за счет сдвига выходных дней.
Министр пояснил, что 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, в связи с чем эти дни решено перенести на 9 января и 31 декабря 2026 года.
24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня). В мае предусмотрен отдых с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Выходным также станет 4 ноября – День народного единства.