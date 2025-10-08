Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минтруда: новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Ведомости

Новогодние каникулы в 2026 г. продлятся 12 дней и станут самыми продолжительными за долгое время. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС.

По его словам, 12-дневный зимний отдых не устанавливался уже много лет. Чиновник добавил, что по сложившейся практике 31 декабря стараются сделать нерабочим за счет сдвига выходных дней.

Министр пояснил, что 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, в связи с чем эти дни решено перенести на 9 января и 31 декабря 2026 года.

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня). В мае предусмотрен отдых с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Выходным также станет 4 ноября – День народного единства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь