Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с финансовой пирамидой

Ведомости

Мошенники заманивают россиян обещаниями раскрыть схему выигрыша в лотерее, вовлекая их в финансовую пирамиду. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным агентства, аферисты рассылают по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится выигрышная методика. За доступ к каналу требуется оплата.

После внесения платежа жертва действительно попадает в канал, но не находит там никакой схемы. Вместо этого ей предлагают перепродавать доступ к этому каналу другим людям.

7 октября в профильном управлении МВД сообщили, что мошенники с помощью специальных программ могут восстановить данные на смартфоне. Это возможно даже в случае, если перед продажей или утилизацией устройства пользователь воспользовался функцией сброса к заводским настройкам.

