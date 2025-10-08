Самой популярной датой свадьбы в 2026 году стало 26 июня
В Москве больше всего граждан в 2026 г. хотят пожениться 26 июня из-за «красивой» даты (26.06.2026), сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
По ее словам, среди подобных дат также популярны 6 июня и 8 августа 2026 г.
В июне Уханева говорила, что в мае 2025 г. в Москве зарегистрировали более 7200 браков, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Она также отметила рост числа браков на 43% в сравнении в маем 2024 г. Как рассказала Уханева, в текущем году торжественные церемонии проводились во дворцах бракосочетания столицы и на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».
По результатам исследования ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» и аналитического центра «Чек Индекс», в 2025 г. каждый четвертый россиянин (23%) планирует свадьбу, а 11% уже определились с датой праздника и ведут активную подготовку к нему.